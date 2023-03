Voici le tout nouveau Renault Espace. Et il a bien changé !

Le Renault Espace sixième du nom ne cache pas sa filiation avec le SUV Austral ©01/2023

Pour conserver une harmonie esthétique, les centimètres gagnés ont été répartis sur l’empattement et le porte-à-faux arrière. Le hayon, qui reprend de l’Austral les feux et la présentation générale, est ici moins incliné que sur son petit frère. Cela afin de garantir plus d’espace au niveau de la tête aux deux passagers qui prendront place "dans le coffre".

L'Espace offre toujours 7 places, mais les adultes seront plus à l'étroit aux deux places arrière. ©01/2023

Car oui, cet Espace conserve bel et bien la possibilité d’accueillir 7 passagers à bord. En revanche, la transition vers l’univers SUV grève la modularité et l’accessibilité aux sièges de troisième rangée. Et les passagers du second rang ne profitent plus de places individuelles : ils doivent désormais se contenter d’une banquette classique, 60-40. Banquette qui reste heureusement coulissante sur 20 cm en deux parties, et permet donc de moduler l’espace dédié aux passagers ou aux bagages. Troisième rangée repliée, le volume variera de 477 litres à 677 litres, et jusqu’à 1.714 litres tous sièges rabattus.

L’habitacle est globalement identique à celui de l’Austral. On retrouve donc une qualité de fabrication remarquable et le double écran de 12 pouces pour l’instrumentation et le multimédia. Ce dernier, placé verticalement, embarque de série les applications Google (Play, Maps, Assistant…) ainsi que Waze.

Trois finitions seront proposées lors du lancement cet été : Techno, Esprit Alpine (présentation plus sportive et badges Alpine) ou Iconic. Une seule motorisation est prévue : le 1.2l hybride E-Tech de 200 ch.