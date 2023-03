Jusqu’à 600 km par charge : les Volvo électriques gagnent sérieusement en autonomie !

Pour leur millésime 2024, les Volvo XC40 et C40 électriques adoptent une nouvelle batterie de 82 kWh sur les variantes Recharge Single Engine Extended Range. L’autonomie atteint désormais 572 km pour le premier en cycle d’homologation WLTP, 581 km pour le second, qui profite de son allure plus profilée et de son aérodynamisme plus travaillé. Cela représente des hausses de 34,5 et 32,6% respectivement par rapport aux autonomies maximales des millésimes précédents.