Lamborghini Revuelto : voici la nouvelle grande Lamborghini

Lamborghini Revuelto ©Lamborghini

Entre passé et futur

Une Lambo, on adore ou on déteste. Le look de la Revuelto prolonge cette autre tradition, avec un look hyper agressif, caractérisé (à notre avis) par ce petit regard sinistre que donnent les phares enfoncés dans la carrosserie et les feux de jour LED en Y. Par ailleurs, Lamborghini déclare que le design de la voiture établit la connexion entre passé et futur, avec des éléments inspirés de la Countach, de la Diablo et de l’Aventador, et d’autres inédits, que l’on retrouvera sur les prochains modèles de la marque. L’habitacle est tout aussi évocateur de performances. On aime la partie compteurs réduite à un simple écran ultrafin et l’ambiance « jet de combat », on aime moins ce nouveau tic des constructeurs consistant à placer un écran devant le passager.

Performances électrifiées

On savait donc déjà que Lamborghini avait développé un tout nouveau V12 sans turbo, et que ce dernier serait assisté de 3 moteurs électriques : un par roue avant, un intégré à la nouvelle boîte double-embrayage 8 rapports. La Revuelto peut donc évoluer en mode 100% électrique, avec une puissance alors limitée à 180 ch. Mais elle ne le fera pas longtemps, car la capacité de la batterie rechargeable (logée dans le tunnel central) est d’à peine 3,8 kWh. Le constructeur ne prend d’ailleurs pas la peine d’annoncer une autonomie électrique. C’est très clair : l’électrification est là pour servir les performances… et le comportement. D’abord parce que lorsqu’ils travaillent ensemble, le V12 6.5 litres (825 ch rien que pour lui) et les moteurs électriques envoient jusqu’à 1.015 ch en mode Corsa. De quoi tuer le 0-100 en 2.5 secondes, et pointer à 350 km/h. La cavalerie est distribuée aux 4 roues, mais rappelons que les roues avant sont emmenées par leurs propres moteurs électriques. Cela procure à la Lamborghini un Torque Vectoring plus poussé que jamais. La Revuelto devrait donc être d’une agilité bluffante, mais sur les tracés le plus exigeants. D’autant que grâce à l’utilisation massive de carbone, tant dans la structure que pour des éléments de carrosserie, la voiture pèse 1.772 kilos, ce qui reste très raisonnable. Date de lancement et prix ne sont pas encore connus.