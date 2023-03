Mazda croit aux e-carburants

Rappel des faits. Suite à l’opposition de l’Allemagne, les moteurs thermiques ne seront finalement pas interdits à partir de 2035, mais ceux-ci devront uniquement utiliser des carburants synthétiques neutres en CO2. Les partisans de la voiture électrique et rien qu’électrique sont immédiatement montés au créneau : les carburants synthétiques sont une aberration, jamais on n’en produira en quantité suffisante, et le coût énergétique est absurde, et le prix au litre est délirant, et ce sera uniquement une solution pour les riches. Mais voici qu’une info vient contredire tout cela : Mazda se joint au consortium Rabit, acronyme de Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels, ou Association de Recherche d’innovation en biomasse pour la nouvelle génération de carburants automobile. En gros, de la recherche sur les carburants synthétiques neutres en CO2.