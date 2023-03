Essai auto Lexus RZ : Le cousin chic au drôle de volant

Lexus RZ ©Lexus

Le dessin et l’ambiance à bord sont en revanche typiquement Lexus : traits tirés, angles saillants, et de jolis détails comme le pavillon qui se termine par deux "flèches" aux extrémités supérieures du hayon pour favoriser l’écoulement de l’air. A bord, on retrouve de grands écrans pilotant les derniers systèmes multimédia et instrumentation numérique de la marque. Et le coffre affiche une contenance généreuse de 522 litres. De quoi faire oublier que – là-encore comme sur le cousin Toyota – il n’y a aucune boite à gants.

Lexus RZ ©Lexus

L’effet "papillon" !?

Mais la vraie particularité de cet habitacle, c’est bien sûr son volant "Papillon", inspiré de l’univers de l’aviation, à la manière de ce que propose Tesla avec son Yoke. Un élément qui, à n’en pas douter, fera son petit effet. Il pourrait permettre à Lexus d’attirer une clientèle plus jeune et plus "geek", que les dernières actualités de Tesla auraient refroidis. Toutefois, si la marque nous l’a déjà fait essayer, ce "gadget" n’arrivera officiellement sur le marché que dans… deux ans ! Les amateurs devront donc s’armer de patience. Faut-il nécessairement attendre jusque-là pour s’offrir un RZ ? Pas vraiment, car finalement ce drôle de volant rend la conduite moins naturelle et moins fluide, durant les quelques heures de notre essai en tous cas. Le temps d’acquérir de nouvelles habitudes, sans doute.

Verdict











Au-delà de cet étrange papillon, le RZ se montre plus classique. Il est livré d’office en quatre roues motrices, avec deux moteurs qui délivrent ensemble 313 chevaux. Une puissance bien supérieure à son cousin Toyota, qui assure de belles performances : 5,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Le dynamisme est donc au rendez-vous et comme toujours chez Lexus, le confort est parfaitement soigné et l’équipement de série généreux. Heureusement, car ce RZ450e n’est pas donné : à partir de 74.750€. Quant à l’autonomie officielle, elle est annoncée à 440 km, ce qui est dans la moyenne inférieure de la catégorie.

Lexus RZ ©Lexus

Ses bons côtés :

- Son équipement de série complet

- Son excellent niveau de confort

- Son coffre généreux

Lexus RZ 450e

Longueur : 4,805 m

Largeur : 1,895 m

Hauteur : 1,635 m

Volume du coffre : 522 – 1 451 litres

Poids : 2 055 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 17 kWh/100km

Puissance : 313 ch

Couple : 434 Nm

Vitesse max : 160 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 5,2 s

Batterie : 64 kWh (nets)

Autonomie (WLTP) : 440 km

Prix de base : 74 750€ TVAC