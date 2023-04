Pourquoi Android Auto et Apple CarPlay pourraient bien disparaitre de nos voitures à l’avenir ?

Waze, Google Maps, Spotify, Deezer ou encore Chargemap font partie du quotidien de bon nombre d’automobilistes, qui en profitent pleinement sur l’écran de leur voiture grâce à la compatibilité des systèmes multimédia et des smartphones. Une fonctionnalité que ne proposera plus General Motors sur ses nouvelles voitures électriques. Et d’autres marques pourraient suivre la tendance.