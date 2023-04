La taxe auto moins chère en Flandre ? Méfiez-vous des apparences: le constat est loin d’être aussi implacable (COMPARATIF)

De son côté, Alexis, habitant en Flandre, s’est désolé de voir le montant de la TMC exigé pour sa nouvelle Dacia. “Pas moins de 220 € pour la TMC alors que je n’aurais payé que 61,5 euros en Wallonie”, indique-t-il.

Et tous deux d’en conclure que l’herbe est plus verte de l’autre côté de la frontière linguistique. Vraiment ? En réalité, Emmanuel et Alexis ont à la fois raison et tort. Tout dépend du véhicule et, surtout, des politiques fiscales pratiquées dans chaque région.

En Wallonie et à Bruxelles, il a été décidé il y a fort longtemps d’établir le montant de la TMC et de la TC sur base de la puissance fiscale du véhicule et de la puissance de son moteur. Résultat : une voiture surpuissante payera davantage qu’une petite citadine, peu importe la pollution qu’elle génère. Ainsi, le propriétaire d’une hybride est forcément désavantagé. Un exemple : prenez le conducteur d’une Volvo XC40 hybride essence (8CV, 155 kw, 47 gr de CO2/km) : il devra débourser 2.478 € de TMC en Wallonie ou à Bruxelles contre seulement 61,5 € pour une Dacia Sandero Stepway qui pollue pourtant 2,7 fois plus (127 grammes de CO2 par km). Sa TC sera aussi plus importante : 271,39 € contre seulement 167,9 € pour le titulaire de la Dacia.

En Flandre, on a pris le taureau par d’autres cornes. Et on a décidé, dès 2012, de pénaliser davantage les voitures qui polluent le plus. Ce qui est loin d’être une ineptie à l’heure où l’on cherche à limiter les émissions de CO2, premier responsable du réchauffement climatique. Pour notre fameuse Volvo XC 40, notre heureux propriétaire ne devra payer que 50,38 € de TMC et 147,57 € de taxe annuelle. Imbattable par rapport aux chiffres wallons. Dans le but de favoriser la transition vers des voitures propres, les véhicules 100 % électriques en sont carrément exemptés de TMC et de TC en Flandre. Par contre, les véhicules les plus polluants sont plus lourdement taxés. Une Porsche 718 Cayman (212 gr de CO2) verra sa TMC passer à 4.070,92 €. Et un Peugeot 3008 (138 gr de CO2) devra débourser 332,56 € de TMC.

En comparant la Flandre à la Wallonie et Bruxelles, on constate dès lors que chaque région a ses avantages financiers selon le type de véhicule conduit. En Flandre, il sera donc davantage intéressant de faire l’acquisition d’une voiture propre (100 % électrique ou hybride) qu’en Wallonie. À l’inverse, acheter une citadine ou une petite familiale est plus intéressant en Wallonie.

Comparateur de taxe de mise en circulation et taxe de circulation entre la Flandre, Bruxelles et la Wallonie ©IPM Graphics

Une nouvelle taxe auto en préparation côté wallon

Au moment de la déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon s’était engagé à revoir le système fiscal automobile. L’objectif était de mieux répondre aux évolutions technologiques, notamment en matière de voitures vertes. Alors que les objectifs belges en matière de réduction des gaz à effets de serre sont particulièrement ambitieux, maintenir une fiscalité élevée sur les voitures hybrides n’avait plus de sens. Actuellement, un Porsche Cayenne développant 250 kw mais n’émettant “que” 74 grammes de CO2 au km est taxé 4.957 € en TMC, contre seulement 61,5 € pour une voiture essence ou diesel qui en émet trois fois plus. Impensable. D’autant qu’en Flandre, on applique déjà une TMC réduite pour les hybrides.

En juin 2022, le ministre Henry est a donc mis sur la table un projet de réforme… qui n’a tenu que quelques heures. En cause : le système qui devait désormais prendre en compte le poids des voitures, en plus de leur puissance, nuisait fortement aux voitures électriques, plus lourdes en raison de la présence des batteries. Un exemple : une Peugeot e-2008 – l’un des plus petits SUV électriques du marché – sera frappée de 683,1€ de taxe d’immatriculation au lieu de… 61,5€ actuellement. Et sa taxe annuelle explosera de 85,27€ à… 351,9€ ! Un mode de calcul qui allait donc à l’encontre de l’objectif visé.

Point découragé par cette déconvenue, le cabinet du ministre s’est remis à la tâche. Et une nouvelle version de la réforme fiscale automobile est actuellement discutée entre cabinets concernés. Et elle semble avoir bien plus de chances d’aboutir. Si le poids et la puissance dudit véhicule conserveront leur importance dans le calcul de la future TMC (dans la nouvelle version, on ne toucherait plus à la TC), la motorisation interviendra également, avec des bonus accordés aux véhicules les plus propres, et des malus pour les plus polluants. Un petit SUV verrait sa motorisation électrique affublée d’une TMC de 50 € contre 117,8 € pour sa version diesel. Une Volvo XC 40 aurait par contre une TMC de 902,9 € en électrique, contre un peu plus de 3.300 € en diesel.

Certes, la différence entre les motorisations favoriserait donc l’achat de véhicules électriques ou hybrides. Mais cela ne résorberait pas le fossé entre la Wallonie et la Flandre. Laquelle continue d’exempter de TMC et de TC les véhicules 100 % électriques.