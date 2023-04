Les voitures électriques trop vite déclassées par les assureurs: une simple rayure? Sinistre total!

Chaque jour en Belgique, des dizaines d’accidents sont recensés par les forces de l’ordre. Des faits tantôt anodins où deux pare-chocs se font des bisous, tantôt plus graves avec des blessures graves et des voitures qui termineront à la casse. Pour déterminer si les véhicules accidentés peuvent être réparés ou s’ils doivent être déclassés, les assureurs se basent souvent sur le devis établi par le garagiste. Et en cas de facture trop importante par rapport à la valeur résiduelle de la voiture, l’assureur préférera déclasser le véhicule et indemniser son propriétaire.