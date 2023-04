Liège : Poppy est déjà un succès, et étend sa zone de couverture à l’aéroport

Présentes dans le paysage liégeois depuis le 7 février, les voitures partagées rouges de Poppy ont déjà fait un bon bout de chemin. Le succès de la start-up de mobilité partagée du groupe D'Ieteren Automotive s’explique par plusieurs facteurs selon son CEO : "les Liégeois étaient clairement en attente d’une solution de voitures partagées hyper flexible telle que celle que propose Poppy. Liège est une ville au cœur de l'Europe regroupant plus de 12 000 entreprises actives, plus de 1000 cellules commerciales dans son hypercentre et un peu moins de 200 000 habitants ayant un taux de motorisation de moins de 40%. Son territoire étant bien balayé par les voitures Poppy permet aux citoyens de se déplacer facilement vers l'hypercentre et les différents pôles (hôpitaux, enseignement supérieur, etc.)"