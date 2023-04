Le marché de l’auto reprend des couleurs : +40% en mars !

Covid-19, pénuries de composants et problèmes logistiques semblent sérieusement s’amenuiser dans le chef des constructeurs, dont nombre d’usines ont repris leur cadence de production "d’avant" (comprenez d’avant la pandémie). Combinez cela à la livraison de véhicules commandés voilà 18 ou 24 mois, et vous obtenez un mois de mars lors duquel 51.754 voitures ont été mises à la route. Soit exactement 39,88% de plus qu’en mars 2022 qui n’avait enregistré que 36.998 immatriculations.