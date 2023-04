Pneus à crampons, essuie-glace hydrophobes, pantalon airbag: ces innovations technologiques qui pourraient améliorer la sécurité de votre voiture

Résultat : les véhicules actuels n’ont plus rien à voir ou presque avec ceux sortis d’usine il y a dix ans. Et au fil des innovations, certaines technologies sont devenues incontournables. Et d’autres, comme les airbags ou l’ABS, ont même été imposés dans toutes les voitures.

Chaque année pourtant, de nouvelles innovations voient le jour. Et certaines pourraient équiper nos véhicules dans un avenir assez proche. C’est notamment le cas des pare-soleil numériques qui occultent la lumière du soleil au niveau des yeux du conducteur, ou des rétroviseurs numériques qui diffusent, via une caméra, la vision à l’arrière du véhicule. Pratique si le coffre est chargé ou si, comme pour de nombreuses camionnettes, les portes arrière sont en tôle.

Récemment, le concours français d’innovation en matière de Sécurité routière a dévoilé les lauréats de son édition 2023. À commencer par l’Everguard de Valéo. Ce système d’essuie-glace dépose un film hydrophobe sur le pare-brise grâce à leurs lames en silicone. Ce qui, lors de grosses intempéries, permettrait à l’automobiliste d’être moins gêné par la présence de pluie sur son pare-brise, et favoriserait donc la sécurité routière.

Deuxième lauréat de ce concours : le pantalon airbag, destiné aux motards. Jusqu’à présent, c’était surtout le haut du corps des motards qui était protégé par des casques, vestes airbags et autres systèmes de sécurité. Désormais, les jambes pourront l’être aussi grâce à un pantalon airbag développé par Inside Sweden AB qui se déclenche en cas de chute ou d’éjection de la moto. Ce qui permet au motard de limiter l’importance des chocs mais aussi de réduire le risque de brûlures sur l’asphalte.

Des gants connectés peuvent aussi désormais permettre, via un QR code, aux secouristes de scanner le profil médical du motard qui les porte. Et avoir accès à son identité, son groupe sanguin, ses allergies… Pratique en cas d’accident où la victime est inconsciente ou pas en état de fournir ces indications précieuses aux secouristes.

Des gants qui permettent aux secouristes d'accéder au dossier médical de son propriétaire. ©Racer

Autre innovation qui pourrait bientôt arriver chez nous : les pneus rétractables. Pour limiter les risques en cas de verglas, le fabricant coréen Nexen développe un système de pneus intelligents avec crampons rétractables. Grâce à des capteurs, le pneu analyse en temps réel les conditions de circulation et, lorsqu’il passe sur une plaque de verglas ou en cas de perte d’adhérence soudaine, les crampons peuvent s’activer pour venir d’accrocher à la route, permettant alors à l’automobiliste de ne pas perdre le contrôle de son véhicule.