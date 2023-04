Voici le nouveau Ford Transit Courier, électrifié et "SUVisé"

Petit à petit, on y voit plus clair dans les 7 véhicules électriques que Ford lancera en Europe d’ici 2024. Après l’Explorer taillé aux exigences européennes, voici le Transit Courier. L’utilitaire de poche est l’un des derniers représentants des fourgons citadins, où seul subsiste le vétéran Fiat Fiorino après la disparition de ses cousins Citroën Nemo et Peugeot Bipper, ou encore du Renault Kangoo Compact.