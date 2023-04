Moins de 50% des Belges sont prêts à adopter la voiture électrique

Les plus de 55 ans font de la résistance

Globalement, il en ressort que seulement 47% des sondés sont favorables à la voiture électrique. Mais ces chiffres varient fortement selon les tranches d’âge. Ainsi, 62% des plus de 35 ans ont un avis positif, contre seulement 38% des 55+. Les griefs sont toujours les mêmes : le prix d’achat, l’autonomie et le manque d’infrastructures de recharge. "Ce que l’on considère aujourd'hui comme des inconvénients trouvera très bientôt une solution", estime-t-on chez Audi Belgique. "L’autonomie des voitures électriques ne cesse d’augmenter. Mais l’opinion des Belges est avant tout une question d’état d’esprit. Aujourd'hui, de nombreux conducteurs souhaitent encore pouvoir se dire qu’ils pourraient effectuer un Paris aller-retour le jour même, alors que cela n’arrive que rarement dans la réalité".

4 conducteurs de VE sur 10 ont connu la "panne sèche" !

Concernant les bornes de charge, c’est surtout au sud du pays que ça coince : les Wallons sont presque trois fois plus nombreux que les Flamands à évoquer le manque d’infrastructures : 59% contre 21%. Les répondants francophones signalent également trois fois plus que la borne la plus proche se trouve à plus de 10 km de leur habitation (43% contre 14%). Un chiffre qui interpelle d’autant plus lorsqu’il est mis en corrélation avec le nombre de conducteurs de voitures électriques qui sont déjà arrivés à bout de batterie sans borne à proximité : 38%. Soit près de 4 conducteurs sur 10 !

Des avantages aussi

Toutefois, l’étude révèle aussi que plus de la moitié d’entre nous n’est jamais montée dans un véhicule électrique. Ce qui peut sans doute expliquer aussi la méfiance à leur égard. Toutefois, 37% des sondés voient d’un bon œil que les avantages fiscaux soient réservés aux électriques à l’avenir. Avec pour principaux avantages cités : meilleures pour l’environnement (42%), plus silencieuses (35%) et réduction du budget carburant (30%).