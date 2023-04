Différents tarifs pour une même course: Uber ne met pas tout le monde sur un même pied d’égalité!

La Dernière Heure a fait le test. Avec un GSM chargé à 84 % et l’autre à seulement 12 %. Depuis la rédaction de Bruxelles, nous avons voulu vérifier à combien nous reviendrait une course vers la gare maritime de Tour et Taxis. Verdict : 16,6 € pour le téléphone à la batterie presque pleine. Et 17,56 € pour celui quasi à plat. Soit une différence de prix proche des 6 % pour une même qualité de service. Et toutes les autres offres étaient plus élevées pour le téléphone à plat.

Une même course commandé à la même heure et des tarifs différents. Certains y voient l'exploitation des données concernant les batteries des téléphones. Mais Uber s'en défend. ©Natelhoff/Bernaerts

Y a-t-il vraiment un lien entre l’état de la batterie et le prix des courses ? Uber s’en défend. Contactée, l’entreprise nous a répondu ceci : “Uber ne prend pas en compte le niveau de batterie du téléphone pour calculer le prix d’une course. La tarification dynamique appliquée aux courses réservées via Uber est déterminée par la demande de courses existante et l’offre de chauffeurs pouvant y répondre. En période d’affluence, lorsqu’il y a beaucoup de demandes de courses et peu de chauffeurs disponibles dans une certaine zone géographique, cela peut avoir une incidence sur le prix de la course. Dans tous les cas, l’utilisateur est informé du prix de la course avant qu’il ne confirme sa demande. La tarification dynamique est donc établie sur la base de l’affluence dans une zone et non sur le niveau de batterie du téléphone de l’utilisateur.”

Une explication qui, certes, exclut la variable batterie mais qui n’explique pas avec précision pourquoi deux utilisateurs qui se renseignent sur une même course au même moment devraient payer des tarifs différents. Toujours est-il que cette différence de prix devrait inciter les utilisateurs, lorsqu’ils voyagent ensemble, à comparer les offres sur leurs téléphones respectifs, pour ensuite choisir la meilleure.