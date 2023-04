Voici Spike, le chien qui vous accompagnera bientôt dans toutes les Mini

N’y voyez pas une référence au molosse – un bulldog également, tiens donc – des dessins animés de Titi et Grosminet, Spike accompagne en réalité la communication de la marque Mini depuis sa renaissance sous l’ère BMW en 2001. Spike apparaîtra désormais en tant que protagoniste actif sur l'écran central OLED circulaire et sur le tableau de bord du concept Aceman, que le constructeur présentera d’ici une semaine au salon automobile de Shanghai. Si l’on ne sait pas encore quelle suite en production sera donnée au concept, on sait en revanche que Spike sera implémenté progressivement à l’ensemble de la famille Mini dès la fin de cette année. Le premier à en profiter sera vraisemblablement le nouveau Countryman, qui existera notamment en motorisation 100% électrique.