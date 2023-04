2 nouvelles BYD arrivent en Europe cette année encore

BYD est présente depuis l’année dernière dans nos contrées avec trois modèles : le SUV Atto 3, la berline Han et le plus grand SUV Tang. Des modèles soignés, qui ne sortent toutefois pas vraiment de l’ordinaire. Les Dolphin et Seal en revanche sont les premiers modèles européens de la série Ocean à adopter le concept de design "Ocean Aesthetics". La berline en particulier affiche un design léché et très "européen". L’une et l’autre reposent sur la même base, la nouvelle plateforme électrifiée du géant chinois et une batterie de nouvelle génération Lithium-Ion Phosphate. D’une capacité de 60 kWh ou 82 kWh, elle permettra des autonomies comprises entre 427 et 520 km selon les modèles et les versions. La compacte sera une traction avant dotée d’un moteur de 204 ch, tandis que la Seal laissera le choix entre 313 ch en propulsion ou 530 ch en quatre roues motrices.