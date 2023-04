Alfa Giulia et Stelvio : 100 ans de Quadrifoglio Verde et une série spéciale

Un "détail" mécanique

Les Giulia et Stelvio célèbrent aujourd’hui ce centenaire via une série limitée à 100 exemplaires. Celle-ci embarque bien évidemment le moteur V6 2.9l biturbo de 520 chevaux, et ajoute pour la première fois un différentiel mécanique autobloquant qui devrait en renforcer encore l’efficacité sportive. Les deux modèles sportifs en profitent pour arborer les mises à jour découvertes sur le reste de la gamme au Salon de Bruxelles : nouveaux phares, instrumentation digitale, feux arrière à LED, etc.

L'intérieur se distingue notamment par des surpiqûres dorées. ©Alfa Romeo

Présentation exclusive et sportive

Proposée en trois teintes de carrosserie (Rouge Etna, Vert Montreal et Noir Vulcano), ces modèles anniversaires arborent également d’inédits étriers de freins dorés visibles au travers des emblématiques jantes à 5 trous, de 19 pouces sur la berline, 21 pouces sur le SUV. La même touche de couleur or distingue le logo célébrant les 100 ans du Quadrifoglio, placé sur les ailes des deux modèles. La calandre et les coques de rétroviseurs de la Giulia et du Stelvio sont quant à elles en carbone brut.

A bord, le cuir noir se marie à l’Alcantara, rehaussés par des surpiqûres or et la nouvelle finition 3D en carbone véritable du tableau de bord, du tunnel central et des panneaux de porte. Le tableau de bord est orné d'une broderie exclusive du nombre "100" à côté d'un Quadrifoglio doré.

La marque n’a pour l’instant pas précisé le prix de cette série spéciale, ni le nombre d’unités qui seront allouées au marché belge.