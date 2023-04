Citroën, Renault, Volkswagen, Tesla : la course aux voitures électriques à moins de 25.000 euros est lancée

La voiture électrique la moins chère du marché se monnaie donc près du double de la voiture thermique la plus accessible, à savoir la Dacia Sandero, vendue à partir de 11.290 € en entrée de gamme. Une différence de prix qui explique en grande partie pourquoi une majorité de Belges hésitent à franchir le rubicon de l’électrique : si une voiture sur dix vendues actuellement en Belgique est full électrique, ce chiffre est surtout l’apanage des entreprises qui immatriculent 90 % de ces voitures. Les particuliers y rechignent encore un peu, préférant attendre que la technologie – et notamment l’autonomie des batteries – s’améliore et que les prix se démocratisent.

La Febiac vient de mener son enquête auprès de 4707 candidats belges à l’achat d’une nouvelle voiture. Et si 1980 d’entre eux souhaitent encore se diriger vers un véhicule essence, pas moins de 1.700 se disent intéressés par l’achat d’un véhicule 100 % électrique. Soit plus d’un automobiliste sur trois. “Le prix d’achat reste l’un des principaux freins à l’acquisition d’une voiture électrique, confirme Gabriel Goffoy, porte-parole de la Febiac. Mais les gens qui ont répondu à notre enquête sont prêts à mettre, en moyenne, près de 35.000 euros pour leur future voiture. Et cela couvre un certain nombre de véhicules électriques. Certes, leur autonomie n’est pas la plus élevée mais il faut rappeler que les Belges ne parcourent en moyenne pas plus de 50 kilomètres par jour en voiture.”

Mais si les grands constructeurs automobiles se sont essentiellement orientés vers les berlines et les SUV, se désintéressant par la même occasion des citadines et familiales, le paradigme est en train de changer. Et, dans les prochains mois, on pourrait voir débarquer plusieurs modèles qui devraient s’approcher de la barre symbolique des 25.000 €. À commencer par la Model 2 de Tesla.

La future Tesla Model 2 pourrait épouser, en version miniature, les courbes du Model Y de la firme d'Elon Musk. ©Tesla

Si le groupe d’Elon Musk s’est d’abord intéressé aux plus fortunés, notamment avec sa Model S disponible pour 120.000 euros, le constructeur américain ne veut pas rater le train, très lucratif, de la voiture d’entrée de gamme. Résultat : la Model 2, sorte de version miniature de la Model Y fière d’une autonomie estimée entre 320 et 400 kilomètres, pourrait être vendue à partir de 25.000 $. Soit 22.800 € au taux de change actuel.

Un secteur sur lequel Volkswagen lorgne également. A la mi-mars, la “voiture du peuple” a présenté le concept car qui doit préfigurer l’avenir de la futur I.D.2 All. Laquelle, avec une autonomie de 450 kilomètres WLTP, pourrait voir son prix flirter avec les 25.000 euros.

A la mi-mars, le CEO de Volkswagen Thomas Schaefer, a présenté le concept car de la future I.D.2 All ©AFP or licensors

Le groupe Citroën, lui, n’a pas attendu avant de proposer sa voiture électrique à moins de 25.000 euros. La nouvelle ë-C3 est en effet accessible à seulement 13.000 euros… en Inde. Peut-on espérer des prix similaires lors de la mise sur le marché de ce modèle en Europe, à l’horizon 2024 ? Malheureusement pas. Les exigences technologiques et sécuritaires imposées par l’Europe impliquent que la mouture européenne de l’ë-C3 devra être retravaillée avant d’espérer conquérir le marché européen. Avec comme conséquence un prix fortement revu à la hausse et s’approchant, comme ses concurrentes, de la barre des 25.000 euros.

La Citroën ë-C3 est accessible à 13.000 euros en Inde. Mais son prix devrait fortement grimper sur le marché européen. ©Citroën

Finalement, le constructeur le plus proche de remporter cette course à la voiture de moins de 25.000 euros semble donc être Renault, déjà propriétaire du groupe Dacia. La firme au losange veut en effet lancer sa nouvelle R5, espérée pour la fin de l’été 2024. Avant la crise énergétique, Renault espérait pouvoir la mettre sur le marché à moins de 20.000 euros. Mais avec l’inflation des matières premières, le groupe français devra probablement revoir sa copie de quelques milliers d’euros.