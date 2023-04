Essai auto BMW XM : Un sportif de poids !

Signe des temps, c'est avec un SUV que BMW célèbre le demi-siècle de son département sportif. ©Enes Kucevic

On est d’ailleurs un peu surpris de découvrir un habitacle tout en retenue une fois à bord, où les habitués des dernières productions de la marque retrouveront immédiatement leurs repères. Avec bien entendu une qualité de fabrication irréprochable et un florilège d’équipement qu’on s’attend à retrouver à ce niveau de gamme.

La bandeau central est composé de deux écrans qui semblent n'en faire qu'un. ©Enes Kucevic

Mastodonte de course

Le temps de nous familiariser avec les dimensions de l’engin, et voilà déjà que nous titillons la pédale de droite. La fiche technique n’a pas menti : le V8 de 489 ch secondé d’un moteur électrique de 197 ch délivre la bagatelle de 653 chevaux combinés. Une puissance impressionnante, dont les sensations sont toutefois quelque peu gommées par le poids colossal de l’engin (2.785 kg !) et l’insonorisation qui déconnecte les passagers de l’extérieur. Les performances sont pourtant bien là : accélérer de 0 à 100km/h ne réclame que 4,3 secondes ! Et surtout, ce poids se fait oublier en conduite active, grâce à l’excellent travail des suspensions qui contrecarrent électroniquement le roulis, et grâce aux roues arrière directionnelles qui accompagnent l’essieu avant. Ce XM peut donc rouler vite et loin puisqu’il ajoute un étonnant confort de marche au tableau, tant que la route reste lisse en tout cas.

Le XM se remarque dans le trafic. ©Enes Kucevic

Verdict











Si l’on peut toujours douter de l’intérêt réel des SUV sportifs, ce XM n’en reste pas moins une réussite. D’autant qu’il ajoute une botte secrète qui lui permettra d’éviter les éco-malus et taxes démesurées : une batterie de 25 kWh lui permet de rouler (théoriquement) 82 kilomètres sur son moteur électrique. De quoi abaisser la consommation moyenne à… 1,6 l/100km ! Dans les faits, comptez 7 à 12l/100km selon votre usage, ce qui reste mesuré au regard des performances et du poids. Sachez encore qu’une version Label Red de quelque 750 ch arrivera en fin d’année. A un tarif encore plus corsé que les 173.900€ déjà réclamés pour celui-ci.