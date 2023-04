"Un non-sens total" : le patron de Volkswagen critique vertement la pression allemande pour les carburants synthétiques

À lire aussi

Dans une interview au média Automotive News à propos de l’exception qui sera réservée aux carburants synthétiques, Thomas Schäfer n’a pas été tendre : "Ces discussions sur le carburant synthétique sont beaucoup de bruit pour rien [...] Le débat sur les e-fuels est largement mal compris. Ils ont un rôle à jouer dans la flotte existante mais ne remplaceront pas les véhicules électriques. C'est un non-sens total. Regardez les aspects physiques de leur production. Nous n'avons déjà pas assez d'énergie, alors pourquoi la gaspiller avec des e-carburants" ? Voilà qui a le mérite d’être clair.

À lire aussi

Des moteurs thermiques jusqu’en 2033

Mr Schäfer ne voit toutefois pas le moteur thermique disparaitre immédiatement, puisque de nouvelles générations de Tiguan et Passat seront lancées cette année encore. Mais annonce la fin des moteurs essence et diesel pour 2033 chez Volkswagen. L’objectif est donc de rendre la voiture électrique profitable et accessible au plus grand nombre, avec l’ambition d’écouler déjà 80% de voitures électriques en Europe dès 2030.