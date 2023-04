La Subaru BRZ arrive finalement en Belgique !

Comme leurs devancières les GT86 et BRZ, l’actuelle génération est le fruit d’un développement commun entre Subaru et Toyota. Mais à leur lancement en 2020, on apprenait que seule la première, désormais appelée GR86, aurait doit à une carrière européenne. Au grand dam des fans de la marque aux étoiles, mais aussi des acheteurs. En effet, la demande pour la GR86 dépasse largement l’offre, et nombreux sont ceux à être restés sur le carreau. Qu’ils se consolent donc : ils peuvent désormais passer commande du Subaru BRZ !