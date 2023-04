De l’éclairage naturel à bord du Volvo EX90

Fournies par Seoul Semiconductor, les 72 LED SunLike assurent un éclairage qui ne scintille pas, permettant une restitution plus naturelle des couleurs, au-delà de ce qui est possible avec les LED conventionnelles, selon Volvo. Il offre une faible réflexion de la lumière et un indice de couleur élevé qui restitue les couleurs naturelles telles qu'elles sont observées dans la nature. Un éclairage qui sera fourni de série pour tous les éclairages non décoratifs de l'habitacle du Volvo EX90, qu'ils soient placés au plafond, au sol, dans les portières ou dans le coffre.