La renaissance de Lancia devient concrète avec un premier concept-car : Pu+Ra HPE

Ce concept au look baroque s’inspire des gloires passées de Lancia, avec plusieurs clins d’œil à la Beta, la Monte-Carlo, mais aussi l’Aurelia ou la Flaminia pour les connaisseurs, notamment dans le traitement du profil et de la chute de toit. Sans oublier la vénérable Stratos qui a inspiré les feux arrière ronds.

L'arrière s'inspire clairement de la Stratos, l'une des Lancia les plus emblématiques jamais construites. ©Lancia

S.A.L.A

A bord, "La Lancia Pu+Ra HPE est la première voiture inspirée par le monde du meuble, grâce à la collaboration avec Cassina, pour une expérience " home feeling " typiquement italienne" explique le communiqué. L’ambiance est épurée, chic, et les matériaux sont recyclés et durables pour la plupart. Au centre, une énorme tablette pilote S.A.L.A (Sound Air Light Augmentation), une interface virtuelle minimale et intelligente qui regroupe les fonctions audio, de climatisation et d'éclairage. Le conducteur et les passagers peuvent donc régler l'environnement intérieur de la voiture en appuyant simplement sur un bouton, ou même avec le son de leur voix.

Pour 10 ans

Si le concept est évidemment électrique, avec une autonomie annoncée à 700 km, il ne passera toutefois pas à la production. Lancia le présente comme "le manifeste de la marque pour les 10 prochaines années, en termes de design intemporel, de sensation de bien-être, de durabilité, d'électrification et de technologie".