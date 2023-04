Un essai auto pas comme les autres : La DH au volant du super-SUV de Ferrari, le Purosangue !

C'est la toute première fois qu'une Ferrari à quatre portes est commercialisée ! ©Ferrari

Pratique : 4 places, oui, mais

Ce n’est pas la première fois que Ferrari propose une voiture 4 places. Il en a existé depuis les tous débuts de la marque. Mais 4 places ne veut pas dire pratique, s’il faut se contorsionner pour s’installer à l’arrière. Pas de ça dans le Purosangue, dont les 4 portes (ça, c’est une première) à ouverture opposée offrent un accès aisé sur quatre sièges sportifs individuels. Tout le monde a de la place aux jambes et à la tête, avec en bonus un coffre honorable de 483 litres. Ceci est donc la Ferrari la plus pratique de l’histoire.

L'habitacle est éminemment sportif et la position de conduite est parfaite. ©Ferrari

Mais du coup, est-ce encore une Ferrari ? En tout cas, un V12 atmosphérique de 6.5 litres et 725 ch, c’est très Ferrari. Tout comme un 0-100 km/h en 3,3 secondes, et plus de 310 km/h en pointe. Pour rester sur la fiche technique, on peut également dire que l’excellente boîte double-embrayage 8 rapport est digne de la marque, tout comme la transmission intégrale (qui privilégie les roues arrière), puisque le constructeur y a recours depuis la prodigieuse FF. OK, mais quid des sensations ? Car là est l’essence d’une Ferrari...

Question sensation, on peut déjà confirmer que l’ouïe est gâtée par le V12, qui est aussi musical que vous l’imaginez. Pour le reste, c’est déstabilisant. Car les ingénieurs réalisent ici un tour de magie. Le Purosangue est véritablement confortable, mais conserve une vraie fermeté qui place l’ambiance sportive. Il est aussi facile à conduire qu’une Golf, pourtant sur les routes sinueuses, il est hyper rapide, tant la transmission gère les 725 ch à la perfection. Il pèse un peu plus de deux tonnes, mais on ne ressent pas l’inertie de ce poids. C’est comme s’il ignorait les lois de la physique. Toutes les lois, sauf une : comme nous le constatons à chaque fois, la hauteur d’assise d’un SUV/Crossover, ça efface au-moins une partie des sensations. En clair : le Purosangue n’est pas la plus enivrante des Ferrari. Mais même un puriste aura bien du mal à le détester.

Spoiler alert : le comportement routier est digne d'une Ferrari ! Ouf ! ©FErrari

Ses bons côtés

Son design très réussi

Son bel accueil pour 4 adultes

Ses performances de Ferrari et sa facilité de conduite

