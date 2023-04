Vous n’aimez pas voyager seul en voiture ? La réalité virtuelle est faite pour vous

Or, toutes les études menées en la matière ont démontré que la fatigue et la somnolence, renforcées par la solitude, augmentaient les risques d’accidents sur la route, que ce soient pour les professionnels de la route ou le routier d’un jour.

Pour tous ceux-là ainsi que pour ceux qui n’aiment pas conduire seul, la réalité virtuelle pourrait être une solution d’avenir, que le groupe Valeo, leader mondial des capteurs et caméras automobiles, tente d’exploiter.

Comment ? En permettant tout simplement aux proches du conducteur de s’installer, de manière virtuelle, dans l’habitacle de la voiture. Le concept : le conducteur appelle un de ses proches dont l’avatar – mais à terme, il pourra s’agir d’une photo animée de la personne contactée – apparaît dans le rétroviseur central de la voiture, laissant alors penser que la personne appelée est installée à l’arrière du véhicule.

Dans le même temps, cette dernière, équipée d’un casque de réalité virtuelle, a l’impression, grâce aux nombreuses caméras présentes dans la voiture, de se retrouver dans l’habitacle. Et peut donc interférer avec le conducteur sur les détails du trajet. Par exemple en admirant la beauté de la Tour Eiffel ou du viaduc de Millau. “La solution Voyage XR permet de faire entrer virtuellement une personne à distance à bord du véhicule, explique-t-on chez Valeo. Une innovation qui a conduit Valeo à imaginer une expérience unique : télétransporter ses proches à bord. Grâce à un large éventail de technologies développées par le groupe (caméras, capteurs, télématique, interface homme-machine…), on crée l’illusion qu’une personne de votre choix, située hors du véhicule, se trouve à vos côtés. L’avatar de la personne apparaît dans le rétroviseur et l’interaction se fait par le son en temps réel.”

Un concept révolutionnaire, déjà présenté au CES de Las Vegas en 2019, mais dont le projet plus abouti a été présenté au dernier salon Laval Virtual, en France. “Les passagers aspirent de plus en plus à une expérience sur mesure et confortable à bord de leur véhicule, offrant à la fois un sentiment de sécurité et de bien-être, tout en leur permettant de se divertir et de rester connectés à leurs proches et au monde extérieur.”

Un concept qui ressemble à un gadget mais auquel croient dur comme fer les dirigeants de Valeo. Sur cet axe stratégique de la réinvention de la vie à bord, Valeo a en effet l’ambition de porter son chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2021 à plus de 2 milliards d’euros en 2025, soit une croissance annuelle moyenne de 14 % sur la période.