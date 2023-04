La Renault Clio restylée veut se faire aussi belle que la lionne

L'arrière évolue moins que l'avant. ©Laurent Villaron

Au-delà des retouches esthétiques, la Clio enrichit surtout son équipement de série, avec notamment des phares LED et un tableau de bord numérique dès le premier niveau de finition. La gamme s’harmonise avec celle de l’Austral notamment, avec désormais des finition Techno et Esprit Alpine qui coiffent l’offre. Cette dernière se caractérise par sa présentation plus sportive, avec des inserts en aluminium brossé Ice Black, des jantes de 17 pouces et des badges spécifiques. A bord, elle reçoit des habillages en matériaux recyclés, et l’ambiance intégralement noire est rehaussée de surpiqûres bleues.

L'habitacle évolue moins, mais l'équipement s'enrichit de l'instrumentation numérique de série. ©Renault

Côté moteurs, on compte toujours deux moteurs à essence de 65 et 90 chevaux, une version LPG de 100 chevaux, et bien sûr, une version E-Tech hybride de 145 chevaux. En ville, cette dernière permettrait de rouler jusqu’à 80% du temps en mode électrique.