Il se vend désormais plus de voitures électriques que de diesels en Belgique !

La lente érosion de l’essence a commencé

Alors que le nombre d’immatriculations est sensiblement plus élevé que l’an dernier (+27,2%), l’essence confirme la baisse entamée depuis deux ans : 47,4%, soit 1,5% de moins que l’an dernier. Cela se reporte sur les hybrides rechargeables (17,2%, +1) et les hybrides classiques (7,6%, +0,1). Cela signifie que qu’un tiers du marché des véhicules neufs se fait désormais sur des véhicules électrifiés.

Un marché à deux vitesses

Cela signifie-t-il que le Belge se tourne résolument vers l’électricité ? Pas tout à fait, puisque ces chiffres sont tirés vers le haut par les voitures professionnelles et de société. La déductibilité a en effet été revue et favorise grandement les voitures électriques. Raison pour laquelle de nombreux professionnels et entreprises ont déjà sauté le pas. Les chiffres ne mentent pas : sur les véhicules professionnels, la part de voitures 100% électriques grimpe à 21,4%, auxquels s’ajoutent 24% d’hybrides rechargeables. Chez les particuliers, ces deux motorisations réunies n’atteignent pas les 10% de part de marché !

On semble donc malheureusement se diriger de plus en plus vers un marché à deux vitesses, entre ceux qui bénéficient d’une voiture « de société », et les particuliers, pour qui l’électrification reste majoritairement trop chère.

Sous les 100 grammes

Terminons toutefois sur une bonne nouvelle : la moyenne des émissions de CO2 des véhicules immatriculés est passée pour la première fois sous les 100 gr/km. 95 gr/km exactement, soit 10 gr/km de moins que l’an dernier.