Waze s’invite à bord des Volvo

L’application Waze est désormais téléchargeable depuis le Google Play Store disponible sur tous les véhicules Volvo intégrant les services Google. A savoir les XC40, C40, S90 et V90 pour l’heure, avant l’arrivée du nouveau EX90. La marque précise que c’est la toute première fois que l’application embarquée est proposée aux automobilistes en Asie-Pacifique et aux États-Unis. En Europe, Renault le propose sur ses Megane E-Tech électrique et Austral depuis quelques mois. Les deux marques faisant désormais appel à Google pour leur fournir leur système d’exploitation et d’infodivertissement embarqué.