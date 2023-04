Essai auto Mercedes EQE SUV

Plus court de 8 centimètres que la berline EQE, sa variante SUV est surtout plus haute de 17 cm. Et elle adopte peu ou prou les mêmes traits qu’un SUV EQS, si bien que sans badge ou point de repère pour les dimensions, il en devient difficile de distinguer l’un de l’autre au premier regard. L’espace à bord est plutôt généreux et le coffre affiche 520 litres de contenance, ce qui est pratique mais pas exceptionnel en regard des dimensions extérieures. Surtout, on retrouve à bord le fameux tableau de bord « Hyperscreen » optionnel, qui rassemble trois écrans pour sembler n’en faire qu’un sur toute la planche de bord. Evidemment parce qu’on est chez Mercedes, le confort est d’un très haut niveau et l’offre d’équipements technologiques est pléthorique, mais optionnelle. Rien que le fameux Hyperscreen demandera une rallonge de plus de 8.000€, alors que le prix de base est déjà fixé à 90.508€. Soit quelque… 20.000€ de plus que la berline EQE !