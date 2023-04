Lexus dévoile un monovolume de luxe pour contrer le Mercedes Classe V en Europe

Ecran 48 pouces !

Mais c’est surtout l’habitacle qui rend ce LM unique. Les passagers arrière disposent de deux sièges individuels aux multiples réglages, et profitent d’une tablette de commande personnelle pour contrôler toutes les fonctions de confort, de la climatisation aux stores en passant par le massage, évidemment. Les sièges sont en outre dotés de capteurs de température permettant d’ajuster le chauffage et la ventilation individuellement à différents endroits, et ainsi maintenir le corps des occupants à la température idéale.

En version 4 places, les passagers arrière sont particulièrement choyés ! ©Lexus

Ces passagers arrière voyageront donc dans le plus grand confort, en profitant de leurs contenus multimédias préférés sur l’écran de 48 pouces, dont le son est restitué par une installation audio 3D Mark Levinson à 23 haut-parleurs. Avec en plus un système de réduction des bruits extérieurs pour encore plus de quiétude à bord.

Le poste de conduite est plus classique, avec deux larges écrans, et toujours une qualité de fabrication remarquable digne des autres haut de gamme Lexus.

Le poste de conduite fait également la part belle aux écrans et au luxe. ©Lexus

Plus raisonnable

Cette version ultra haut de gamme plaira surement beaucoup aux acheteurs fortunés d’Asie, Chine et Japon en tête. Mais en Europe, il y a fort à parier que ce sera la plus classique configuration 7 places qui sera plébiscitée par les acheteurs. Notamment les chauffeurs de taxis et VIP qui devraient représenter la majeure partie de la clientèle.

Chez nous, c'est surtout la version 7 places qui devrait se vendre. ©Lexus

Hybride, évidemment

Ce Lexus LM ne sera proposé chez nous qu’en version 350h, avec une motorisation hybride classique. Un moteur d’une cylindrée de 2,5l qu’on connait déjà sous le capot des NX et RX, qui développe 250 chevaux, envoyés aux quatre roues via une transmission intégrale.

Le prix et la date d’arrivée en Europe seront annoncés un peu plus tard.