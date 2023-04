Polestar va étendre son site de recherche et développement sur l’ancien site de Saab

C’est là que la marque Polestar va louer 15.000m² pour étendre son centre de recherche et développement. Les ingénieurs y mettront notamment au point les moteurs, batteries et transmissions des prochaines Polestar 5 et 6. Ces modèles devraient être dotés d’une architecture en 800V et de performances capables de rivaliser avec Porsche. En revanche, leur production ne devrait pas se faire en Europe, mais bien en Chine, comme les autres modèles de la gamme.