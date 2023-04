Stellantis teste les e-fuels pour remplacer le carburant fossile dans ses moteurs thermiques

Selon le constructeur, "la généralisation des e-fuels offrirait une solution facile et abordable pour permettre aux conducteurs de voitures thermiques de décarboner leurs véhicules". Et de chiffrer le gain d’une telle transition à 400 millions de tonnes de CO2 entre 2025 et 2050.

Décision européenne

Cette annonce fait bien sûr suite à la décision de l’Europe d’ouvrir une voie aux carburants synthétiques après 2035 pour permettre aux véhicules à moteur à combustion de continuer à exister. Il faudra toutefois que ces carburants soient neutres en carbone, ce qui est loin d’être gagné au vu du processus de fabrication de ces e-fuels.