C’est peut-être un détail pour vous, mais pour Bentley, ça veut dire beaucoup : la Continental GT célèbre ses 20 ans

C’est cette double décennie qu’a célébré le constructeur avec un exemplaire spécial GT S habillé d’une teinte gris "Magnetic" et chaussé de jantes noires de 22 pouces à dix rayons laissant apparaitre des étriers de freins rouges. L’habitacle sur mesure présente une combinaison de couleur Mulliner unique, une planche de bord et des renforts de portières à placage double, ainsi que des détails sur mesure sur la console centrale et les plaques de marchepied. Et le thème noir et rouge se poursuit à l’intérieur avec une finition à deux tons Beluga et Hotspur, et un placage Piano Black.

L'intérieur comme l'extérieur font la part belle au noir et au rouge. ©Bentley

L’anniversaire de la Continental GT marque aussi les 20 ans du phénoménal moteur W12 biturbo 6,0 litres de Bentley, qui a propulsé littéralement et métaphoriquement la marque vers le succès pendant deux décennies. Alors que la date de fin de sa production a été fixée à avril 2024, il ne reste plus que 12 mois à l’emblématique groupe motopropulseur W12 avant qu’il ne laisse la place à l’avenir électrique de Bentley.

Ce grand moment sera célébré lors du Festival of Speed de Goodwood (13-16 juillet) au cours duquel Bentley rendra hommage au W12 à travers une exposition dynamique et émouvante de certaines des voitures propulsées par le moteur W12 au cours de ces 20 dernières années.