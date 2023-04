McLaren 750S : 0 à 100 km/h en 2,8 secondes !

C'est sous cette angle que l'auto change le plus, avec ses nouveaux feux, son échappement inédit et surtout son aileron plus proéminent. ©McLaren

Ode à la légèreté

La quête de légèreté a été une part essentielle du développement de cette 750S : l’échappement par exemple, est 2,2 kg plus léger qu’avant, les sièges optionnels en fibre de carbone sont 17,5 kg plus léger que les sièges standard ; les nouvelles jantes, les plus légères jamais produites par McLaren, permettent d’économiser 13,8 kg ; le nouveau combiné d’instrumentation, 1,8 kg ; les amortisseurs, 2kg ; et même le pare-brise apporte sa contribution à hauteur de 1,6 kg.

Au final, avec 1.389 kg sur la balance, la plus légère des 750S est 30 kg plus légère que la 720S. La version Spider, dotée d’un toit rétractable en fibre de carbone ne pèse que 49 kg de plus !

Les amateurs de conduite cheveux au vent ne devront pas s'armer de patience: la variante Spider profite déjà des mêmes améliorations. ©McLaren

Performances ahurissantes

Vous l’aurez sans doute compris par la dénomination hexadécimale du modèle, la 750S développe la bagatelle de 750 chevaux, issus de son V8 biturbo. Associé à la légèreté évoquée plus haut, il propulse le coupé à 100 km/h en 2,8 secondes, à 200 km/h en 7,2 secondes et à 300 km/h en 20,4 secondes, avant de pointer à 332 km/h ! Et pour ralentir tout ça, le système de freinage avant est désormais dérivé de la supercar McLaren Senna.