707 km, 42.000€ : le Fisker Ocean, le SUV électrique qui fait trembler Tesla, arrive sur la route

Son premier produit, l’Ocean, est un SUV familial compact développé par le bureau d’étude californien de Fisker mais produit en Europe, à Graz, en Autriche. Parmi ses points forts, il peut compter sur une présentation musclée, un habitacle spacieux habillé de matériaux recyclés et doté d’un original écran pivotant en son centre, et un sympathique mode "California" qui permet de baisser toutes les vitres (y compris les custodes et la lunette arrière !) pour rouler cheveux au vent.

Le mode California permet, d'une unique pression, d'ouvrir toutes les vitres du véhicule ainsi que le toit ouvrant pour profiter du grand air. ©©2021 Fisker Inc.

707 km ou 42.000€ !

Mais les vrais arguments de l’Ocean sont ailleurs. Tout d’abord dans son autonomie : 707 km selon le cycle WLTP, soit la meilleure valeur du segment, et de loin. Pour profiter de cette grande autonomie il faudra opter pour la série spéciale de lancement « One » ou de la finition Extrême, facturées 69.950€.

En revanche, un peu plus tard arriveront deux finitions plus abordables. « Ultra », avec 610 km d’autonomie et quatre roues motrices pour 57.500€. Et surtout « Sport » avec une batterie plus compacte et une simple traction avant, promettant 440 km au prix canon de 41.900€ ! C’est près de 3.000€ de moins qu’un Tesla Model Y d’entrée de gamme (455 km) facturé 44.990€… en France.

Comme sur nombre d'électriques, le tableau de bord est épuré au maximum. Mais Fisker a fait le choix de commandes de clim séparées; et l'écran peut pivoter à 90°. ©©2022 Fisker Inc.

Patience, patience…

Oui, car c’est le petit hic : le Fisker Ocean n’est pas encore disponible sur tous les marchés. Pour l’instant, la marque se concentre sur son lancement en Norvège, Allemagne, Autriche, France et Suède, ainsi qu’au Danemark, au Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Le reste de l’Europe suivra un petit peu plus tard. Un peu de patience donc…