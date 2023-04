Skoda donne un aperçu de ses nouvelles Superb et Kodiaq, et annonce 6 nouveaux modèles électriques

Le profil du futur Kodiaq semble un brin plus élancé que l'actuel. ©Skoda

Une gamme électrique complète

Ceux qui préfèrent la voiture électrique ne sont pas oubliés pour autant, que du contraire : la marque vient de dévoiler les six modèles électriques attendus d’ici 2026 dans sa gamme. Aux Enyaq et Enyaq Coupe, restylés en 2025, s’ajouteront quatre modèles inédits.

Le premier sera une citadine de 4,10 mètres de long dont le prix d’appel avoisinera les 25.000€. Le second sera un SUV Compact de 4,50 m environ, successeur du Karoq, officiellement baptisé Elroq. Le troisième sera un break de 4,70 m, "dans la grande tradition des breaks Skoda", et sera le dernier à compléter l’offre en 2026. Enfin le quatrième et plus grand modèle est déjà presque connu puisqu’il s’agira de la version de série du concept Vision 7S qu’ont pu découvrir les visiteurs du dernier Salon de l’Auto de Bruxelles. Tous les modèles reprendront d’ailleurs le nouveau langage stylistique qu’il aura inauguré.