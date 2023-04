Le prix des petites voitures électriques devrait rivaliser avec les thermiques d’ici deux ans

En Chine, cette parité est déjà une réalité, avec de nombreux modèles très abordables lancés récemment. La Chine qui a enregistré environ 60% des ventes mondiales de voitures électriques l’an dernier, et qui compte le plus grand nombre de VE en circulation.

Un peu de patience pour les familles ?

Pour les véhicules plus grands, familiales et SUV, l’équilibre des prix devrait toutefois se faire un peu plus tard, selon l’AIE, probablement autour de 2030 annoncent les experts. Toutefois, la guerre des prix déclenchée par Tesla pourrait accélérer ce processus, en tous cas sur les marchés concernés. Le constructeur américain a récemment baissé drastiquement les prix de ses Model 3 et Model Y dans plusieurs pays européens, forçant les autres marques à réagir. En Allemagne par exemple, un Tesla Model Y est disponible à partir de 44.890€. Skoda vient d’y répondre avec une nouvelle version d’accès de son Skoda Enyaq iV, à partir de 39.990€. Et avec l’arrivée de modèles chinois convaincants à prix serré, les prix devraient être tirés rapidement vers le bas.