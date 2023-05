Lies Eeckman (Polestar) : “Rendre l'industrie automobile plus propre ? Au rythme actuel, on n'y arrivera pas"

Une évolution vers l’électrification qui devrait encore s’accélérer dans les prochaines années. Notamment avec la décision du gouvernement fédéral de ne plus accorder de déductibilité fiscale à 100 % qu’aux véhicules 100 % électriques à partir de 2026. Mais la Belgique n’est pas la seule à accélérer la transition. Le nombre de véhicules 100 % électriques nouvellement immatriculés en Europe aurait passé le cap, très symbolique, du million d’unités au premier trimestre, selon les chiffres de Finbold.

Pourtant, l’industrie automobile aurait encore de très gros efforts à fournir si elle veut respecter ses objectifs de réduction de gaz à effets de serre à l’horizon 2050, selon Lies Eeckman, CEO de Polestar Belgium. “Pour répondre aux objectifs du Giec de limiter à 1,5 degré la hausse de température de la planète d'ici 2050, l’Industrie automobile doit respecter une diminution de ses émissions de gaz à effets de serre (GES) selon un certain barème, confie Lies Eeckman. Mais au rythme où vont les choses, ces objectifs seront dépassés de 75 %. Selon le Giec, les émissions GES devront être réduites de 43 % en 2030. Or, l’industrie automobile ne suit pas le chemin correct. Un changement de paradigme est nécessaire dans notre industrie.”

La PDG de Polestar dit ne pas prêcher que pour sa paroisse, si la société, filiale de Volvo fondée en 2017, a vendu 50.000 exemplaires de ses Polestar 1 et 2 en 2022, elle veut devenir, à terme, la figure de proue de la transition électrique de l’industrie automobile. “Pour rendre le monde plus propre, assène-t-elle. Il est temps d’accélérer l’électrification du parc automobile mondial. On est au cœur d’une crise climatique d’une grande ampleur et le transport privé est responsable d’à peu près 15 % d’émission de C02, il y a une très grande urgence pour agir. La batterie électrique est une technologie disponible dès maintenant et développable à grande échelle. La technologie a fait ses preuves. Elle est prête et il faut accélérer la transition vers cette technologie. Il faut absolument que tout le monde, et en particulier les constructeurs automobiles, comprenne que c’est la solution d’avenir.”

L’objectif de Polestar est d’évoluer vers la neutralité carbone à relativement court terme. D'ici 2030 pour la voiture, et 2040 pour tout le groupe Polestar. “D'ici 2030, on vise à ce que nos voitures soient neutres en carbone. Depuis sa construction au recyclage en passant par son utilisation, elle ne doit plus provoquer d’émissions de GES. Cela passe, notamment, par la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement. C’est un défi considérable puisqu’une Polestar 2 par exemple, est constituée de plus de 50 000 composants, avec des centaines de fournisseurs différents qui engendrent des milliers de livraisons. Et il faut donc faire en sorte que tout ce processus se fasse avec un impact zéro.”

Polestar n’a donc, déjà, plus qu’un peu plus de six ans pour arriver à cet objectif. Réaliste ? “2030, c’est demain. C’est effectivement un délai très court mais on ne peut plus attendre. On a donc fait appel à l’industrie. Et on a déjà trouvé plus de 30 partenaires (start-ups, universités,…) qui sont en train de nous aider à développer des nouvelles solutions climatiquement neutres. Des grandes sociétés qui ont la même ambition d’améliorer le monde collaborent également avec nous. Car il n’est pas question d’optimiser les choses actuelles : il faut repartir d’une page blanche pour revoir tout le processus de production, de livraison, de recyclage des voitures.”

Un pari complexe alors qu’actuellement, construire une voiture électrique entraîne le rejet de davantage de GES dans l’atmosphère qu’une voiture thermique classique. Et à cela s’ajoute la problématique de l’exploitation des ouvriers dans les mines de métaux nécessaires à la confection des voitures électriques. “Nous reconnaissons effectivement que l’exploitation, la manipulation, le traitement, le transport et le commerce des métaux et minéraux peuvent contribuer à avoir un impact social et environnemental négatif, admet Lies Eeckman. Mais chez Polestar, nous nous sommes engagés à nous approvisionner de manière responsable en matériaux et en minéraux et on met un focus hyper important sur les minerais de conflits : le tungstène, le tantale, l’or ainsi que le cobalt, le mica, le lithium et le nickel. Nous nous assurons que ces minerais sont extraits dans des conditions idéales. En n’exploitant notamment pas le travail des enfants.”