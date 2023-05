Essai auto BMW M2 : Le cadeau (d’adieu ?)

La BMW M2 pourrait bien être la dernière petite sportive thermique de BMW ©UWE FISCHER

Avant de passer sur la route, on laissera à chacun le soin de juger de l’esthétique de la bête. A bord, on notera l'excellente intégration de l’impressionnante dalle numérique, en fait composée deux écrans : l’un (12,3 pouces) pour l’instrumentation, le second (15 pouces !) pour le multimédia. Ce dernier se distingue par sa présentation plus "sportive" et une fonctionnalité supplémentaire, qui permet de paramétrer la réponse de l'accélérateur, de la transmission, de la suspension, du contrôle de stabilité et même la sensibilité des freins ! Et pour ceux qui aiment les "trackdays" sur circuit, un "M Laptimer" se chargera de chronométrer vos exploits.

L'intégration numérique est très réussie dans cet habitacle orienté vers le conducteur. ©UWE FISCHER

Pur plaisir

La M2 laisse le choix entre une boite manuelle à 6 rapports ou une automatique à 8 rapports, pour le même prix. C’est la seconde option que nous avons essayée. Rapide et réactive, surtout en prenant les commandes via les palettes au volant, elle s’accommode parfaitement du moteur et du tempérament de la bombinette. Car si les réactions sont linéaires et policées en mode "normal", les sensations sont au rendez-vous une fois en mode Sport, et l’engin de près de 500 chevaux se conduit avec une facilité déconcertante. La motricité, pourtant assurée par les seules roues arrière n’est jamais prise en défaut, aidée par un différentiel connecté au système de contrôle de stabilité qui prévient tout risque de patinage en sortie de courbe.

Chacun jugera des traits plus anguleux de cette génération par rapport à sa devancière. ©UWE FISCHER

Verdict











Aussi à l’aise pour le quotidien que pour les virées sur circuit, cette M2 fait preuve d’une véritable polyvalence. Elle réalise un quasi sans-faute, à un petit détail près : son poids. Car au saut de génération, la M2 a pris 150 kg. Et si le confort reste très bon pour une sportive, sur certains passages bosselés et en changement d'appui, on sent qu'il y a fort à faire pour maîtriser l'embonpoint. En revanche, les freins de dimensions généreuses (étriers 6 pistons aux 4 roues) contrôlent parfaitement les ardeurs de la belle. Quant au prix, il est à la hauteur du collector en devenir qu’est cette M2 : 81.100€.