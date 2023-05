Land Rover présente une nouvelle série spéciale de son Defender V8 historique

Land Rover Islay Edition ©Land Rover

Hommage à l’île d’Islay

Le Defender Classic Works V8 Islay Edition est inspiré d’un Land Rover Série IIa ayant appartenu à Spencer Wilks (aujourd’hui dans la collection Land Rover Classic), qui l’utilisait lors de ses séjours sur l’île d’Islay, dans les Hébrides. Il se distingue donc par sa carrosserie Heritage Grey, son toit Limestone et ses jantes en acier assorties. Les logos et badges traditionnels de Land Rover sont dans la teinte de la carrosserie. La calandre est de style classique et le modèle arbore l’insigne "GXC 639C", numéro d’immatriculation du véhicule qui a inspiré cette série spéciale.

L’habitacle est garni de cuir Windsor Ebony avec des détails uniques dans un tweed provenant de la filature d’Islay, sélectionné spécifiquement pour le Defender Islay Edition. Le compartiment central comprend un plateau amovible en noyer qui incorpore du chêne provenant des fûts de whisky de la distillerie Kilchoman d’Islay. Enfin, chose inhabituelle pour un Defender Classique, les espaces aux pieds sont recouverts de moquette, pour une touche de luxe supplémentaire.

Dernier clin d’œil : à côté du levier de vitesses, on retrouve une plaque rappelant la genèse du nom Land Rover.

L'habitacle marie le cuir et le tweed écossais. ©Land Rover

Exclusif et cher

Chaque exemplaire de cette Islay Edition est un Defender Classique (datant de 2012 à 2016) minutieusement restauré et reconstruit par les spécialistes de Land Rover Classic. Sous le capot, on trouve le fantastique moteur V8 atmosphérique 5.0 litres de 405 ch et 515 Nm associé à une boîte automatique ZF à huit rapports. De quoi accélérer de 0 à 96,5km/h (60 mph) en 5,6 secondes, tandis que la vitesse maximale est établie à 171 km/h.

La suspension et le freinage ont également été revus pour se faire plus efficace, et la modernité n’est pas oubliée avec notamment la présence de phares avant à LED.

Le Defender Works V8 Islay Edition sera limité à 30 exemplaires, dont 17 en version 90 (empattement court) et 13 en version 110, à sept places. Les prix sont à la hauteur de l’exclusivité : 230 000 £ (261.000€) pour le 90 et 245 000 £ (279.000€) pour le 110.