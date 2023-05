Lightyear pourrait renaitre de ses cendres

L’entreprise néerlandaise Lightyear promettait de révolutionner la voiture électrique. La société voulait produire une voiture fonctionnant à l’énergie solaire. Après un premier modèle très exclusif puisqu’annoncé à 250.000€ et baptisé Lightyear 0, il était prévu de produire une voiture bien plus abordable et populaire. Et la promesse était alléchante : la Lightyear 2 promettait 800 kilomètres d’autonomie pour un ticket d’entrée de 40.000 euros environ. Mais toute l’histoire a pris fin en début d’année 2023 et la marque était finalement déclarée en faillite.