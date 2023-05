Tesla : le volant Yoke sera finalement une option

Tesla fait donc machine arrière sur le Yoke : Les clients qui commandent désormais une Model S ou Model X peuvent donc les recevoir avec un volant tout ce qu’il y a de plus classique. Jusqu’à présent, ce volant n’était proposé qu’en option ; il sera désormais fourni de série. A l’inverse, le Yoke qui garnissait tous les habitacles est relégué au catalogue d’option. Les rôles semblent donc s’inverser, avec une subtilité toutefois : si choisir le volant classique à la place du demi-volant Yoke était possible sans supplément de prix, l’inverse n’est plus vrai désormais. Opter pour le Yoke demandera un surcoût financier, loin d’être exagéré toutefois : le prix de l’option est fixé à 250€.