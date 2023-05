Anvers : Le stationnement interdit en rue pour les visiteurs

Heureusement, ce n’est pas toute la ville qui est concernée par cette mesure. Seul l’épicentre et une partie des quais de l’Escaut sont visés par cette mesure. L’objectif ? Rendre cette partie de la ville plus agréable aux piétons en réduisant le trafic routier, notamment dû aux véhicules à la recherche d’un stationnement.

Voici la zone concernée par ce changement de règlementation. ©Ville d'Anvers

De nombreuses dérogations

La mesure vise donc principalement les touristes et visiteurs. Cela signifie-t-il qu’il ne sera plus possible de se stationner devant chez des amis pour leur rendre visite ? Pas tout à fait, mais il faudra qu’ils aient enregistré votre numéro d’immatriculation au préalable sur le portail dédié du site de la commune. Ils pourront alors rester stationnés… 3 heures maximum, à 3,80€ de l’heure !

Les personnes à mobilité réduite ne sont pas concernées par cette mesure. Les entrepreneurs et utilisateurs de voitures partagées non plus, à condition d’arborer une dérogation spéciale. Enfin, les métiers de la santé, kinés, infirmières, médecins, sage-femmes, etc. pourront également disposer d’un pass leur permettant de stationner, moyennant 75€ par mois !