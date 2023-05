Voici le nouveau Peugeot 2008 : une profonde mise à jour pour faire face à une concurrence acerbe

Le Peugeot 2008 adopte la nouvelle face avant de Peugeot, caractérisée par ses 3 "coups de griffes" en guise de signature lumineuse. La calandre est redessinée et arbore le nouveau logo de Peugeot, tandis que les feux se font désormais entièrement à LED sur les finitions les plus haut de gamme. La signature lumineuse arrière est également réinterprétée, de nouvelles jantes de 16 à 18 pouces "au design disruptif" font leur apparition, et deux nouvelles teintes s’ajoutent au catalogue : Gris Selenim et Blanc Okenite. A bord, toutes les versions reçoivent désormais un écran central tactile de 10 pouces, le design de l’instrumentation numérique a été revu, et de nouveaux habillages tirent l’ambiance vers le haut. L’équipement s’enrichit d’un chargeur sans fil pour smartphone, de caméras haute définition pour les manœuvres et de ports USB plus nombreux.