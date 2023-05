Essai auto Alfa Romeo Giulia & Stelvio 2023 : Nouvelles améliorations à l’âge de la retraite

La nouvelle signature lumineuse rapproche les Giulia et Stelvio de leur nouveau petit frère, le Tonale. ©Alfa Romeo

Plus de technologie

Ces nouveaux blocs optiques ne sont pas que beaux. Ils disposent aussi de la technologie Matrix LED, qui apporte notamment des clignotants dynamiques, et la faculté de masquer une partie des feux de route pour ne pas éblouir les autres usagers.

La suite se passe à l’intérieur. Il y a deux ans, Alfa avait déjà copieusement amélioré la qualité perçue de ses deux modèles, et avait adopté un système multimédia enfin à la hauteur de son époque. A cela, s’ajoute aujourd’hui un tout nouveau combiné d’instruments numérique. Toujours intégrée dans le double cadran "téléscopique" typiquement Alfa, cette dalle de 12,3’’ offre une excellente lisibilité, juste ce qu’il faut de configuration, et trois modes d’affichages, dont un qui respecte le look des cadrans Alfa traditionnels.

L'intérieure ne change pas radicalement. Ce sont surtout les matériaux qui progressent encore, et l'instrumentation qui devient digitale. ©Alfa Romeo

Derniers petits changements, la déclinaison de gamme Giulia et Stelvio, qui sont désormais proposés en quatre niveaux de finition : Super, Sprint, Ti et Veloce, en plus de la série spéciale suréquipée Competizione. Enfin côté mécanique, le choix est simplifié, avec deux diesel (2.2 litres 160 ou 210 ch) et un seul moteur essence (2.0 litres 280 ch). Le diesel 160 ch est associé à la transmission arrière, les autres à une traction intégrale, et c’est la boîte auto 8 rapports pour tout le monde.

Le SUV Stelvio reçoit les mêmes améliorations que la berline. Et notamment de nouveaux feux arrière. ©Alfa Stelvio

Verdict











Si les belles italiennes sont désormais plus modernes pour mieux vivre avec leur époque, elles ne changent heureusement rien à leur argument principal. L’expérience de conduite de ces deux modèles est absolument inégalée dans leurs segments respectifs. Le toucher de route, le dynamisme, la saveur… Ces deux Alfa là sont au-dessus du lot. Il faut voir les choses en face : Giulia et Stelvio sont les dernières « vraies » Alfa. Alors si vous êtes comme nous, que c’est au plaisir de conduire que vous accordez le plus d’importance, n’attendez pas qu’il soit trop tard…

Ses bons côtés

- Son design qui n’a pas une ride en 7 ans

- Sa bonne mise à jour technologique

- Son dynamisme de référence

Alfa Romeo Giulia Super 2.0 TB

Longueur : 4,643 m

Largeur : 1,860 m

Hauteur : 1,450 m

Volume du coffre : 480 l

Poids : 1 530 kg

Consommation moyenne (WLTP) : 7,6 l/100km

Puissance : 280 ch

Couple : 400 Nm

Vitesse max : 240 km/h

Accélération (de 0 à 100 km/h) : 5,2 s

Emissions CO2 (WLTP) : 173 g/km

Prix de base : 53 250€