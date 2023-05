La Tesla Model S Plaid encore plus performante !

Mais jusqu’à présent, la Tesla Model S Plaid ne permettait pas de se montrer aussi rapide en vitesse de pointe que ce qui était attendu. De plus, elle ne pouvait pas totalement répondre aux attentes d’une véritable sportive car son freinage n’était pas assez puissant et manquait d’endurance tandis que son comportement n’était pas assez dynamique. Qu’à cela ne tienne, Tesla répond désormais à ces critiques en proposant un nouveau package exclusivement pour la Model S Plaid. Disponible pour 15 000 à 20 000 dollars, ce Track Package offre selon Tesla "une stabilité à grande vitesse, une efficacité maximale en courbe et un freinage puissant et endurant en conduite sportive, tout en permettant une vitesse de pointe de… 200 mph (soit 322 km/h)".

Ce Track Pakage comprend des jantes forgées en aluminium, des pneus et du liquide de frein prêts pour la piste, de nouveaux rotors en carbure de carbone-silicium et des étriers forgés en une seule pièce avec des plaquettes haute performance. Tesla promet également que : "Pour une durabilité accrue, une couche de friction en céramique recouvre toute la surface du rotor afin de réduire la poussière, la corrosion et l'usure des freins, tout en améliorant la sensation de la pédale pour la conduite quotidienne".