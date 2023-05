La vitesse désormais limitée à 130 km/h minimum sur le célèbre Nürburgring

Jusqu’à présent, la seule condition – outre un renoncement à toute poursuite envers le circuit en cas de crash, loin d’être rare – était que la voiture atteigne les 60 km/h minimum. Ce qui donnait lieu à quelques dérives, puisqu’outre de nombreux modèles sportifs, on a ainsi déjà pu apercevoir des voitures bien plus modestes, mais aussi des 4x4, des pick-up, des utilitaires et même des camions et de véritables bus touristiques. De quoi poser quelques problèmes de sécurité en raison de la différence de vitesse entre ces engins et les voitures plus sportives.

C’est pour contrer cela que désormais, le véhicule devra avoir une vitesse de pointe supérieure à 130 km/h pour accéder au célèbre circuit. La plupart des voitures modernes pourront donc continuer à accéder sans problème à la piste, mais certains ancêtres (Coccinelle, Fiat Panda…) ou encore la Dacia Spring (125 km/h) en seront donc bannies.