Les voitures chinoises pourraient coûter 24 milliards d’euros à l’économie européenne

BYD, Aiways, Nio, mais aussi Smart, Lotus ou Polestar : les voitures "Made In China" sont de plus en plus nombreuses sur nos routes. Principalement électriques, elles sont portées par la volonté d’électrification à vitesse accélérée des instances européennes, qui se refuse pour l’instant à en réguler l’importation par des taxes supplémentaires. Ou par le conditionnement des primes à l’achat (dans les pays qui en proposent) à leur constructeur en Europe. C’est ce qui fait de l’Europe un véritable Eldorado en devenir pour les voitures produites en Chine, maintenant que les Etats-Unis ont fermé le robinet des primes aux voitures étrangères, en vertu de l’Inflation Reduction Act.