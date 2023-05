Toyota va utiliser des poids-lourds à hydrogène en Europe

Pour l’entreprise, l’utilisation des poids lourds à hydrogène est la clé de la décarbonisation du secteur des transports. La masse plus faible des systèmes à hydrogène permet d’augmenter les charges utiles. Par ailleurs, la rapidité du ravitaillement en hydrogène est essentielle pour les transports intensifs. Le ravitaillement en hydrogène d’un poids lourd est aussi rapide qu’un ravitaillement en diesel, et en raison de leur mode d'utilisation et de leurs besoins en grandes quantités d'hydrogène, les poids lourds contribuent considérablement au développement d'une infrastructure durable sur les principales routes.