Léger facelift pour la Hyundai i20

La partie arrière n'a pratiquement pas changé. ©Hyundai

A bord, l’habitacle reçoit un combiné LCD de 4,2 pouces de série, et les mises à jour cartographiques peuvent the faire à distance (Over-the-Air). L’équipement sécuritaire s’enrichit du freinage automatique anticollision avant avec désormais une fonction détectant les cyclistes, et de l’aide au maintien de voie actif. En option, un régulateur de vitesse actif qui se base sur les données du GPS pour anticiper les virages ou lignes droites et ajuster automatiquement la vitesse est proposé.

Pas de changements côté moteur : la i20 est toujours proposée avec deux motorisation micro-hybrides 48V 1.0 T-GDI de 100 ou 120 ch avec une boîte de vitesses robotisée à 7 rapports ou une boîte manuelle à 6 vitesses. La mise en production est attendue au 3ème trimestre.